Gran finale per "The Winner Is..."

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:15 - Sabato 8 dicembre, alle ore 21.10 su Canale 5, gran finale di "The Winner Is..." lo show musicale condotto da Gerry Scotti, che incoronerà così il vincitore della prima edizione. Anche per quest'ultima manche i quattro finalisti si sfideranno su cover di canzoni famose. A contendersi il titolo Claudia, Daniela e Max, mentre il quarto e ultimo concorrente ad accedere alla finalissima sarà il vincitore della puntata di sabato. , alle ore, gran finale dilo show musicale, che incoronerà così. Anche per quest'ultima manche i quattro finalisti si sfideranno su. A contendersi il titolo, mentread accedere alla finalissima saràdi sabato.

Per ora conosciamo solo tre dei nomi che si sono aggiudicati la finale. Claudia Donato, calabrese, 27 anni, diplomata in canto lirico; Daniela Ciampitti, 31 anni, rockettara dalla provincia di Rieti e Max Petronilli, 39 anni, da Civitavecchia (Roma). Nella puntata di sabato scopriremo il nome del quarto e ultimo cantante che sarà tra i protagonisti della finalissima.



A valutarli la giuria di 100 esperti di musica capitanata da Rudy Zerbi. Come sempre, dopo ogni sfida e prima del verdetto, Gerry Scotti mette i concorrenti di fronte a un bivio: accettare una somma di denaro (in questa puntata la somma è più cospicua) e abbandonare per sempre la competizione, oppure rimettersi alla decisione della giuria, rischiando di tornare a casa a mani vuote.



Il più talentuoso sarà il vincitore e si aggiudicherà il premio in palio di 150 mila Euro. Il programma, co-prodotto da Fascino P.g.t. e Toro Produzioni per Mediaset, è scritto da: Mauro Monaco, Giona Peduzzi, Gerry Scotti e Barbara Cappi (per Fascino P.g.t.) e da Pasquale Romano e Ermanno Labianca (per Toro Produzioni). La regia è di Andrea Vicario.