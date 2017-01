Toffanin: "Il mio ideale di donna è mia madre"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA REGINA DI "VERISSIMO"

ALVIN INTERROGA SILVIA 08:30 - Silvia Toffanin accoglie nel salotto di "Verissimo", in onda sabato 8 dicembre alle 15.30 su Canale 5, tanti ospiti tra cui Barbara d'Urso e Martina Colombari. La conduttrice è stata intervistata da Alvin per QuiMediaset e ha rivelato di avere come ideale di donna la mamma, di vestire comoda nel privato e che non ha importanza l'età di una donna per aver figli: "L'importante è dare amore". La cosa più importante? "Per me è la gentilezza". accoglie nel salotto di "", in onda sabato 8 dicembre alle 15.30 su Canale 5, tanti ospiti tra cui. La conduttrice è stata intervistata daper QuiMediaset e ha rivelato di avere come ideale di donna la mamma, di vestire comoda nel privato e che non ha importanza l'età di una donna per aver figli: "L'importante è dare amore". La cosa più importante? "Per me è la gentilezza".

Le domande pervenute a QuiMediaset per Silvia spaziano dai genitori ai consigli per il look. Alvin ha messo sotto torchio per qualche minuto la conduttrice che ha subito specificato che nella vita privata si veste con "tuta, jeans e una felpa comodissima". Una curiosità: la Toffanin è pazza della "pizza con doppia mozzarella di bufala e poi il gelato alla stracciatella con i pezzettoni giganti di cioccolato".



Si parla molto delle donne che hanno un figlio in avanzata età e Silvia ha le idee chiarissime in merito: "Si fanno figli anche 50 anni, sono per la libertà di ogni individuo per cui è una libera scelta importante dare amore ai figli. Poi c'è un limite biologico e non credo che a 70 una donna possa, nonostante la fecondazione, fare un figlio. Ma ci sono anche donne come Carmen Russo a 53 anni e Gianna Nannini a 57 anni possono avere un bebè ed essere felici, loro e anche il bimbo".



Silvia si illumina quando parla dei genitori: "Con loro ho un bellissimo rapporto, ora sono nonni e coccolano tanto il piccolino. La figura femminile ideale di donna per me è stata sempre mia mamma. Un esempio positivo perché ha sempre lavorato ed è stata sempre vicino a noi figlie".



Poi spazio all'esperienza a "Verissimo" dove Silvia ha intervistato numerosi personaggi della musica e della televisione: "Mi piacciono la gentilezza, la sincerità e la disponibilità degli ospiti, specie se si aprono e si sentono a casa. In generale mi piaccono le persone semplici che hanno storie drammatiche ma con un bel messaggio positivo".