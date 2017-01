Sloan: "Alejandro doveva portare più rispetto"

foto Da video Correlati LE LEZIONI DEI PROFESSORI 08:48 - John Peter Sloan è l'insegnante ddi inglese dell'e-learning show "La Scimmia" presente sul Web ma anche con una finestra informativa dentro "Amici" ogni sabato. Lo scrittore comico inglese racconta a Tgcom24 la sua esperienza dentro la scuola, dice la sua o e rivela i nomi degli alunni più bravi. Intanto è uscito anche il suo nuovo libro "Cantaenglish", un nuovo modo per far imparare l'inglese ai bambini. è l'insegnante ddi inglese dell'e-learning show "" presente sul Web ma anche con una finestra informativa dentro "Amici" ogni sabato. Lo scrittore comico inglese raccontala sua esperienza dentro la scuola, dice la sua sull'abbandono di Alejandr e rivela i nomi degli alunni più bravi. Intanto è uscito anche il suo nuovo libro "", un nuovo modo per far imparare l'inglese ai bambini.

Com'è iniziata la tua avventura ne "La Scimmia"?

Prima dell'estate mi ha chiamato Pietro Valsecchi e mi ha raccontato che aveva ideato un nuovo reality sull'insegnamento, facendomi capire che si sarebbe trattato di un mix tra divertimento e insegnamento. Ho detto subito di sì.



Cosa hai imparato in questi primi mesi di scuola dai ragazzi?

Ho usato la televisione come motivazione per gli studenti perchè io dico sempre: non è come la solita aula. Se tu fai una brutta figura in aula, lo fai davanti ai compagni di classe e l'insegnante. Se lo fai in televisione, la fai davanti a milioni di persone. Quindi ti conviene studiare!



Perché Alejandro ha mostrato poca disciplina e costanza nel voler far parte del programma?

Alejandro ha avuto un passato molto difficile, ma come molte altre persone al mondo. Anche io non ho avuto una vita facile da ragazzo. Per questo credo che non si possa permettere di mancare di rispetto all’insegnante e ai compagni. Io sono convinto che il suo passato non possa essere usato come giustificazione. Sono fermamente convinto che debba essere punito quando sbaglia, altrimenti sarà sempre convinto di poter fare quello che vuole.



Chi tra gli allievi de "La Scimmia" è il più meritevole nella tua materia?

Parlando esclusivamente dell’impegno, che è senza dubbio la cosa più importante, Virginia e Letizia di Roma stanno manifestando un grande impegno e meritano di salire la classifica. Apprezzo molto il loro sforzo.



Com'è nata l'idea del “Cantaenglish”?

In italia c’è una reale esigenza di un corso di inglese per i bambini. In Italia l’inglese non è insegnato fin da piccoli, per questo i ragazzi fanno più fatica ad impararlo e partono svantaggiati rispetto ai giovani degli altri paesi europei. Cantaenglish è il primo passo per la mia missione nei confronti dei bambini. Infatti l’anno prossimo il mio progetto è quello di realizzare video e libretti didattici per aiutare i genitori e gli insegnanti a far imparare l’inglese ai bambini più piccoli, sempre ovviamente usando il mio metodo speciale: il divertimento!

Andrea Conti