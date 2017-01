Savino: "Non mi importa di apparire brutta"

foto LaPresse Correlati SUOCERA PER FICTION 11:50 - Lunetta Savino si svela a tutto tondo su "Io Donna", tra amore e carriera. La Cettina di "Un medico in famiglia" è ora al cinema nel ruolo della mamma di Antonio Albanese in "Tutto tutto niente niente" (al cinema dal 13 dicembre), anche se nella realtà ha solo 7 anni più di lui. "Apparire bella o brutta o più vecchia nella finzione non mi interessa - racconta a Io donna" - Quello che è meglio per il ruolo a me va bene". si svela a tutto tondo su "Io Donna", tra amore e carriera. La Cettina di "Un medico in famiglia" è ora al cinema nel ruolo della mamma di Antonio Albanese in "" (al cinema dal 13 dicembre), anche se nella realtà ha solo 7 anni più di lui. "o più vecchia nella finzione- racconta a Io donna" - Quello che è meglio per il ruolo a me va bene".

"Con l'età sono riuscita a dare di me un'immagine che mi corrisponde, mi sento più compatta - svela l'attrice - Prima mi stavo cercando". Il successo nel mondo dello spettacolo per lei è arrivato tardi, e anche in campo sentimentale ha trovato il suo principe azzurro solo sette anni fa. "Quando vedo coppie di amici che reggono 30 o 40 anni sono curiosa di capire se c'entra la fortuna o se, come credo, un'indole che ti porta a essere costante".



"Non che io sa il contrario, ho avuto storie importanti - precisa - ma non quella che dura tutta la vita. E non so se l'avrei voluta”. Le riguardo alle sue storie importanti confessa: "Spesso mi sono innamorata degli attori: mi piace talmente il mondo della finzione che a volte confondo il personaggio con chi lo interpreta".