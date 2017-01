Il cumenda: "Con mia moglie è finita"

foto Da video Correlati ROBERTO IERI E OGGI 12:28 - Al "Grande Fratello 8" per tutti era il "cumenda", poi spenti i riflettori del reality Roberto Mercandalli ha conosciuto Manuela Rocco, ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" e l'ha sposata. Ma, a distanza di tre anni, l'amore sembra finito e i due si sono separati tra rabbia, sospetti di corna, e tanti soldi in ballo. L'ex gieffino, visibilmente cambiato e sofferente, racconta a Visto: "Se restavo con mia moglie finivo al manicomio". - Al "" per tutti era il "cumenda", poi spenti i riflettori del realityha conosciuto, ex corteggiatrice di "" e l'ha sposata. Ma, a distanza di tre anni, l'amore sembra finito e i due si sono separati tra rabbia, sospetti di corna, e tanti soldi in ballo. L'ex gieffino, visibilmente cambiato e sofferente, racconta a: "Se restavo con mia moglie finivo al manicomio".

"A Manuela voglio bene ma è una ragazza troppo problematica - racconta - che ha alle spalle non solo un periodo di anoressia ma diversi ricoveri e tentativi di suicidio. Sembrava che avesse recuperato ma, invece, ha avuto una ricaduta".



Roberto, che recentemnte è andato a "Pomeriggio Cinque" per raccontare la storia di un suo amico che dopo la separazione dorme in un'auto, sottolinea che quando si sta con una persona così difficile "alla fine non ce la fai più, perdi il controllo nel senso che cominci a riflettere sulla tua vita. E sei costretto a fare delle scelte".



Non solo. In ballo ci sarebbero anche 30 milioni di euro: "In capitali immobiliari. Io e mia moglie siamo in comunione dei beni. E rischio pure il penale per accuse di stalking". Il suo racconto finisce qui. Per ora Mercandalli preferisce non aggiungere altro.