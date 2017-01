Le ricette piccanti di Samya

foto Ufficio stampa 11:31 - Attrice, conduttrice e... dispensatrice di ricette da leccarsi i baffi. Samya Abbary dal 2009 tiene nel rotocalco mattutino della rete ammiraglia di Mediaset la rubrica "Le ricette di Samya" due volte a settimana. Ora per chi se le fosse perse c'è la possibilità di recuperare grazie al libro che porta lo stesso titolo della rubrica. - Attrice, conduttrice e... dispensatrice di ricette da leccarsi i baffi. Samya Abbary dal 2009 tiene nel rotocalco mattutino della rete ammiraglia di Mediaset la rubrica "Le ricette di Samya" due volte a settimana. Ora per chi se le fosse perse c'è la possibilità di recuperare grazie al libro che porta lo stesso titolo della rubrica.

Il libro viene presentato giovedì 6 dicembre, alle 18.30, al Mondadori Multicenter di Piazza Duomo, a Milano.



Un'occasione per sentire dalla voce della stessa Samya come sono nate le ricette, rigorosamente "in salsa piccante", con le quali ha preso per la gola il pubblico.