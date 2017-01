"U&D", Eugenio bacia Francesca

foto Da video Correlati LA LITE E IL BACIO

TENERA SORPRESA

ELEONORA E DIEGO... 16:54 - A "Uomini e Donne" Eugenio bacia con passione la bella e simpatica toscana Francesca e stavolta è la rivale Eleonora a sbottare: "Mi ha un po' spiazzato". Lo scontro tra le due corteggiatrici si accende in studio. Le due si contendono il tronista-operaio, che però non ha ancora scelto: "Mi piacciono entrambe". - A "bacia conla bella e simpatica toscanae stavolta è la rivalea sbottare: "Mi ha un po' spiazzato". Lo scontro tra le due corteggiatrici si accende in studio. Le due si contendono il tronista-operaio, che però non ha ancora scelto: "Mi piacciono entrambe".

Francesca ed Eugenio litigano, almeno inizialmente. Poi i due si baciano a lungo e tra mille coccole confessano di piacersi. E, naturalmente, Eleonora non la prende bene. Poco prima, infatti, nel filmato in cui lei gli fa una sorpresa e lo aspetta fuori dal posto di lavoro, il tronista non riusciva a contenere la felicità.



Insomma, Eugenio è indeciso e vuole frequentare entrambe le ragazze. Nel frattempo Eleonora esce ancora con Diego, il tronista che continua a corteggiarla nonostante i ripetuti "no". In realtà la corteggiatrice decide di non partecipare all'esterna, così il napoletano le fa una sorpresa.



Un gioco di coppie in cui regna la confusione. Non è ancora chiaro, infatti, se ad Eleonora non interessi - come giura - Diego, e se Eugenio sia realmente preso dalla bionda. Il dubbio, in studio, è che si tratti solo una prova di forza con l'altro tronista.