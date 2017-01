Arisa: "A volte le persone si mostrano str...."

foto Paolo De Francesco - MOLTIMEDIA.IT Correlati LONTANA DALLA VENTURA

LO SCONTRO 15:38 - Sembrano ancora freddi i rapporti tra Arisa e Simona Ventura, dopo che la cantante era andata in Frères Chaos. Durante la conferenza stampa finale di "X Factor" le due erano sedute lontane e Arisa ha detto sibillina: "X Factor è un gioco ma non solo e a volte le persone si mostrano per quelle che sono, anche stronze". Si riferiva a se stessa o ad altri? - Sembrano ancora freddi i rapporti tra, dopo che la cantante era andata in escandescenze accusandola di falsità in diretta in seguito all'eliminazione dei suoi. Durante la conferenza stampa finale di "" le due erano sedute lontane e Arisa ha detto sibillina: "X Factor è un gioco ma non solo e a volte le persone si mostrano per quelle che sono, anche stronze". Si riferiva a se stessa o ad altri?

Insomma non è ben chiaro se Arisa si riferisse a qualcuno in particolare presente alla conferenza o era un discorso in generale con mea culpa finale. Tanto che queste parole erano inserite nei ringraziamenti anche alla sua squadra ormai decimata. "I miei ragazzi hanno presentato canzoni che mi interessavano particolarmente - ha detto Arisa - e sono state persone che si sono fatte amare". In particolare si riferiva a Le Donatella e ai Frères Chaos che hanno accusato la Ventura e la coach Paola Folli di strani accordi. I due sono stati rimproverati sul palco prima da Luca Tommassini e poi anche dalla produzione.



Arisa poi su Facebook si era scusata ma la scorsa puntata i rapporti con la Ventura non sembravano migliorati ancora di più quando la cantante tra Daniele (pupillo di Simona) e Cixi in ballottaggio aveva preferito quest'ultima. La smorfia di disapprovazione della Ventura immortalata dalle telecamere per un secondo, valeva più di mille parole.



Insomma nonostante questi rapporti freddi tra i giudici, si spera che tutto fili liscio per la finale di "X Factor" che sarà doppia: giovedì e venerdì. Nella prima solo uno tra Cixi, Chiara, Davide e Ics sarà eliminato i tre rimanenti saranno sempre televotati dal pubblico senza sosta fino al giorno seguente per poi duettere con Mika, Skye (ex Morcheeba) e Lisa Hannigan. I superospiti sono Kylie Minogue (giovedì) ed Eros Ramazzotti (venerdì).

Andrea Conti