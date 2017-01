La sosia della Spears: "Ricca grazie a Britney"

foto Tgcom24 Correlati REGINA DI X FACTOR 13:29 - Si chiama Michaela Weeks, è inglese, ha 24 anni e di lavoro fa... la sosia di Britney Spears. Essere la "gemella" del giudice di X Factor US è un'occupazione decisamente remunerativa visto che tra serate, eventi e comparsate varie arriva a guadagnare fino a mezzo milione di sollari all'anno (più di 600.000 euro). "La mia vita non sarebbe la stessa se non ci fosse stata Britney - ammette al Sun - Se la dovessi incontrare la ringrazierò". - Si chiama Michaela Weeks, è inglese, ha 24 anni e di lavoro fa.... Essere la "gemella" del giudice di X Factor US è un'occupazione decisamente remunerativa visto che tra serate, eventi e comparsate variearriva a guadagnare fino a(più di 600.000 euro). "La mia vita non sarebbe la stessa se non ci fosse stata Britney - ammette al- Se la dovessi incontrare la ringrazierò".

La Weeks, che prima di scoprire questo talento faceva la cameriera, è grata al giudice di X Factor per i soldi e la fama che sta guadagnando di riflesso. "Mi sento onorata di assomigliare a Britney. E' uan cosa che mi permette di avere una vita serena adesso - ha raccontato al "Sun" - Non riuscivo a credere che pagassero così tanto solo perchè somiglio a qualcuno. La mia vita non sarebbe stata la stessa se non ci fosse stata Britney".



Michaela, grande fan della popstar, non ha però mai avuto la possibilità di incontrare la sua gemella. "Sono una grande fan di Britney - ammette - Sarebbe terribile se assomigliassi a qualcuno che odio. Se mai la dovessi incontrare la ringrazierei per avermi dato questa vita".