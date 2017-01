Mariah Carey e il video-regalo sotto l'albero

foto Da video Correlati CLASSICO NATALIZIO

Anche la tv americana si prepara al Natale. Per entrare nel clima delle feste Jimmy Fallon durante il suo show ha mandato in onda un video-regalo in cui canta con Mariah Carey l'intramontabile "All I Want For Christmas is You". Ad accompagnarli i The Roots, storico gruppo hip-hop di Philadelphia, che per l'occasione hanno suonato con degli strumenti-giocattolo, di quelli che si possono trovare in una classe elementare.

Una versione casalinga e intima del classico brano natalizio di Mariah Carey, che torna a vestire i panni di Babba natalina a fianco di dello show-man Jimmy Fallon, a ben 18 anni di distanza dal debutto di "All I Want For Christamas in You".



A rendere ancora più suggestiva la performance un coro di bambini, che fa capolino di tanto in tanto, e la carica dei The Roots. Lo storico complesso hip-hop americano in questa versione accompagna la Carey suonando solo con strumenti-giocattolo, di quelli che usano i bambini a scuola.