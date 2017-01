Liza Minnelli nel cast di "Smash"

foto LaPresse Correlati SERIE DA BROADWAY 11:12 - Chi meglio di lei può cantare in una serie tv all'insegna del musical ambientata nella Grande Mela? Liza Minnelli, indimenticabile protagonista di "New York New York" e "Cabaret", entrerà a far parte di "Smash", la serie prodotta da Steven Spielberg trasmessa per la prima volta in chiaro su La5, ogni venerdì in prima serata. Nella seconda stagione l'attrice interpreterà una canzone inedita scritta apposta per lei da Marc Shaiman e Scott Wittman. - Chi meglio di lei può cantare in una serie tv all'insegna del musical ambientata nella Grande Mela?, indimenticabile protagonista di "" e "", entrerà a far parte di "", la serie prodotta da Steven Spielberg trasmessa per la prima volta in chiaro su La5, ogni venerdì in prima serata. Nella seconda stagione l'attrice interpreterà una canzone inedita scritta apposta per lei da Marc Shaiman e Scott Wittman.

Il primo episodio che vede l'entrata in scena la Minnelli andrà in onda in America in primavera, mentre in Italia sarà trasmesso da Mya (Mediaset Premium) con la seconda stagione del serial, prevista a ridosso della trasmissione a stelle e strisce.



"Liza è la quintessenza del talento a tutto tondo - commenta Robert Greenblatt, direttore intrattenimento di Nbc, il network che trasmette la serie tv Oltreoceano - è la miglior occasione per poter celebrare la sua leggenda in un mondo, quello del musical, che l'ha vista protagonista assoluta".



Insieme a Liza, la seconda stagione di "Smash" si avvarrà di altri due volti noti dello star-system americano: Jennifer Hudson e Sean Hayes. Quest'ultimo ricalcherà il set con l'ex collega Debra Messing - oggi protagonista di "Smash" - con la quale ha dato vita alla sit-com di culto "Will&Grace".