Laura Pausini, l'Inedito world tour su Canale 5

Il 20 dicembre, Canale 5 regala in prima serata ai suoi telespettatori una eccezionale serata tv: "Inedito World Tour", lo spettacolo che Laura Pausini ha portato in giro in tutto il mondo con enorme successo dalla fine del 2011. Un'occasione imperdibile per chi non ha potuto assistere allo spettacolo che ha conquistato 18 Paesi in tutto il mondo e che Laura, dopo la gravidanza, ha sospeso seguendo il consiglio dei medici.

Un appuntamento live interamente dedicato all'evento musicale dell’anno, per rivivere le emozioni vissute durante questo eccezionale tour che, dopo un lungo periodo di pausa, Laura ha deciso di portare in oltre 70 città del mondo e che ha conquistato più di 520 mila spettatori. Un anno di vita di Laura Pausini trascorso insieme alla sua "famiglia in tour" tra musicisti, ballerini e tecnici che hanno condiviso con lei questa avventura.



Il Made In Italy e l'orgoglio di una produzione tutta italiana sono al centro di questo show che non ha nulla da invidiare alle più maestose produzioni mondiali, grazie ad un palco di forte ispirazione tecnologica con mega-schermi, videomapping e immagini tridimensionali. Un set di luci particolarmente secche ed eleganti accompagna le sue canzoni più importanti, alcune inserite in medley suggestivi, sottolineando i diversi momenti dello show: acustico, pop, rock, orchestrale e dance.



Si aggiungono, in esclusiva per la prima serata di Canale 5, alcuni contenuti speciali girati dietro le quinte ed uno spezzone di backstage, che mostrano una “Pausini Inedita” mentre scherza, chiacchiera e vive la sua vita di tutti i giorni in tour, con la sua squadra e svela alcuni curiosi retroscena di questo incredibile show.



Per il pubblico di Canale 5, il 20 dicembre sarà quindi possibile rivivere a casa propria le emozioni dell'artista italiana più amata nel mondo, nello spettacolo che lei stessa ha voluto e per il quale ha chiamato attorno a se professionisti del calibro di Mark Fisher (set designer per Pink Floyd e U2), Patrick Woodroffe (ligthing designer per Bob Dylan, Depeche Mode e Rolling Stones), Catherine Buyse (capo reparto costumi per film come Star Wars, The Italian Job e The Tourist) e Nikos Lagousakos (coreografo per le Cerimonie delle Olimpiadi di Atene 2004 e Torino 2006) e la cui regia è stata firmata dalla stessa Pausini insieme a Marco Balich (creatore delle Cerimonie Olimpiche Torino 2006).



La direzione musicale di Paolo Carta (anche chitarre) mette in evidenza un repertorio sterminato contrappuntato da successi e da brani tratti dal cd Inedito valorizzati dalla performance di Nicola Oliva alle chitarre, Emiliano e Matteo Bassi rispettivamente alla batteria e al basso, Bruno Zucchetti al piano, tasterie e programmazione, insieme a Roberta Granà con Gianluigi Fazio e Monica Hill ai cori.