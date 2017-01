I Griffin sono pronti per il cinema

foto Ap/Lapresse Correlati "TED", ORSETTO TREMENDO

SERIE DI SUCCESSO 15:03 - Buone notizia per i fan dei "Griffin". Seth MacFarlane, creatore della serie animata e regista di "Ted", ha infatti confermato che è in lavorazione un film sulla famiglia più cinica della tv. Il debutto al cinema sembra imminente, a quanto riporta il magazine americano Entertainment Weekly. Interrogato circa la possibile uscita di un lungometraggio animato, MacFarlene ha infatti dichiarato: "E' solo questione di tempo".

La conferma arrivata mentre il regista e attore era ospite presso L'Università della California di Los Angeles. Sottoposto alle domande degli studenti, Seth avrebbe infatti ammesso che il progetto è già in cantiere, ma sono ancora da definire i tempi. "E' difficile da fare mentre hai delle serie da portare avanti - ha spiegato - Penso che sia per questo motivo che I Simpson ci abbiano messo 20 stagioni per capire come riuscire a fare conciliare le due cose".



Un esperimento simile era già stato tentato con i "Simpson", ma il film della famiglia gialla non aveva lasciato pienamente soddisfatto MacFarlane: "Penso che il film dei Simpson fosse davvero spassoso, l'unica critica che posso muovere è che la storia probabilmente era stata pensata per la tv. Alla base della trama del film sembra che ci sia una storia pensata per un episodio televisivo".



"E' questa la vera sfida con l'animazione. Puoi raccontare qualsiasi cosa tu voglia, ma qual è quella giusta per farci un film? - ha concluso il regista - Abbiamo finalmente trovato una risposta a questa domanda. Faremo qualcosa che sia impossibile proporre in tv".