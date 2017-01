Loretta Goggi: "Stavo morendo"

foto LaPresse 09:29 - Non mangiava più e si è chiusa in casa senza uscire per sei mesi. Loretta Goggi racconta a "Gente" il dolore che ha provato dopo la perdita dell'adorato Gianni Brezza, suo compagno di vita e lavoro per 32 anni, portato via da una lunga malattia un anno e mezzo fa: "Quando ho perso Gianni tutto si è spento". - Non mangiava più e si è chiusa in casa senza uscire per sei mesi.racconta a "" il dolore che ha provato dopo la perdita dell'adorato, suo compagno di vita e lavoro per 32 anni, portato via da una lunga malattia un anno e mezzo fa: "Quando ho perso Gianni tutto si è spento".

"Sono stata malissimo - racconta la Goggi- sei mesi in casa, senza uscire. Non riuscivo a camminare né a mangiare. Ma anziché dimagrire, ingrassavo: il dolore mi aveva bloccato la tiroide, aveva smesso di funzionare. Mi ha salvata un'endocrinologa facendomi gli esami giusti e rieducandomi a mangiare".



Poi ha ricominciato a vivere grazie all'aiuto della sorella Daniela: "MI ha coinvolto nelle commissioni di tutti i giorni, pian piano mi ha tirata fuori dal dolore immenso. Grazie anche alla fede, che ho sempre avuto. Perché Dio è grande". Da poco Loretta è tornata alla vita, come reginetta in tv di "Tale e quale show": "Conti mi ha chiamata per il suo programma e mi ha detto che ero l'unica che sapeva tutto delle imitazioni. Mi hanno aiutato anche Christian De Sica e Claudio Lippi".