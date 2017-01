Debutto nell'hard per Remo Nicolini

foto Da video Correlati LE IMMAGINI DELLO SCANDALO

PORNOSTAR DA URLO

DOVE 14:01 - La febbre dell'hard impazza nel mondo dei reality. Dopo Luca Tassinari de "La Pupa e il Secchione" e Nando Colelli del Gf 11 (che ha poi smentito), ora anche Remo Nicolini è pronto per in suo debutto nel porno. L'ex di Guendalina Tavassi prenderà infatti parte al film a luci rosse "Intimità Violata", al fianco della pornostar romana Selenadova. Tra i due, però, l'intimità si sarebbe prolungata anche fuori dal set...

Il film a luci rosse - dal titolo "Intimità violata" - vede Remo al fianco della pornostar romana Selenadova. I due si sono conosciuti nell'estate del 2011 e, dopo una notte di passione, i rapporti non sono più proseguiti per una serie di incomprensioni.



In un'intervista rilasciata a Tgcom24 lo scorso ottobre, infatti, la Selenadova si diceva delusa dal comportamento di Remo. "Ha negato persino di conoscermi. Ma io ho le prove e non può dire che non c'è stato nulla tra di noi - raccontava un anno fa - Io lo chiamo ma lui rifiuta le mie telefonate. Eppure di cose ne avrei da dirgli... Perché non mi ha detto chi era? Perché ha sostenuto che era single? E invece scopro che ha una figlia e un altro in arrivo...Io mi sono fidata di lui, mi ha mentito e adesso mi deve delle spiegazioni".



Ora però tra i due sembra essere tornata la complicità, almeno a giudicare dal video-promo del film hard che li vede avvinghiati sul divano in un preludio decisamente hot.