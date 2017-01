Daisy Duke, ecco com'è oggi

foto LaPresse Correlati L'ATTRICE IERI E OGGI 13:10 - Quando, negli anni Ottanta, apparve con i famosi shorts in jeans, in America diventarono una vera e propria moda tanto che li chiamarono Daisy Duke. D'altronde Catherine Bach, la protagonista della serie tv "Hazzard", nelle vesti della cameriera al Boars Nest fece perdere la testa a un'intera generazione. Oggi è una 58enne che ha una propria linea di moda e che (giustamente) mostra i segni del tempo. - Quando, negli anni Ottanta, apparve con i famosi shorts in jeans, in America diventarono una vera e propria moda tanto che li chiamarono. D'altronde, la protagonista della serie tv "", nelle vesti della cameriera al Boars Nest fece perdere la testa a un'intera generazione. Oggi è una 58enne che ha una propria linea di moda e che (giustamente) mostra i segni del tempo.

Daisy Duke è rimasta impressa nella memoria per la sua straordinaria silhouette: vestiva infatti con short di jeans e camicie e magliette scollatissime che mostravano il generoso décolleté. Nonostante la sua avvenenza, non è mai apparsa con un fidanzato ufficiale, e l'unico che le faceva le avances (oltre ai clienti del locale) era il vice-sceriffo Enos.



Nel ricordo del suo personaggio, recentemente Katy Perry l'ha menzionata nella canzone "California Gurls". In quegli anni Catherine Bach ha approfittato della fama posando per un calendario in cui interpretava il suo personaggio che ha venduto cinque milioni di copie. Non solo. Assicurò le sue gambe per un milione di dollari. Adesso è una signora che ha mantenuto il fascino di allora, anche se sono passati più di trent'anni.