"Amici", emozione per il ballerino Matteo

foto Da video Correlati ESPLOSIONE DI GIOIA 11:47 - Sabato scorso la seconda puntata di casting di "Amici" è stata ricca di sorprese. Il cantautore Edwyn e il ballerino Nicolò sono già stati ritenuti idonei dai professori e dunque sono i primi due titolari. Momento di commozione per il ballerino autodidatta di 18 anni Matteo Bernardini, il più giovane dei provinati. Alessandra Celentano ferma l'esibizione ma Luciano Cannito lo salva. Matteo scoppia in un pianto abbracciato da Maria De Filippi. - Sabato scorso la seconda puntata di casting di "è stata ricca di sorprese. Il cantautore Edwyn e il ballerino Nicolò sono già stati ritenuti idonei dai professori e dunque sono i primi due titolari. Momento di commozione per il ballerino autodidatta di 18 anni, il più giovane dei provinati.ferma l'esibizione malo salva. Matteo scoppia in un pianto abbracciato da

Colpisce l'intensità con cui la cantante Greta Manuzi ha interpretato "Tutto quello che un uomo" di Sergio Cammariere.



Momenti di ilarità con Alessandro Del Sarto che ha cantato il tormentone "Dindindindin orto". Fermato dalla Di Michele, Alessandro viene criticato per la troppa "enfasi ed eccessi" nell'esibizione mentre Mara Maionchi lancia uno dei suoi attacchi al vetriolo: "E nell'orto dritto cosa coltivi melanzane dritte ca...!".



Per il ballo si è distinta la vulcanica Nicole Marin che con capelli ricci e rosso fuoco si è presa una piccola rivincita su Garrison. Il coreografo lo scorso anno l'aveva voluta fortmente, salvo poi respingerla agli stage perché ancora non pronta e convinta. Nicole si è presentato sul palco e ha sfoderato tutta la sua grinta, ricordando la vicenda a Garrison il quale non solo la promuove ai casting ma accetta la sfida dell'aspirante allieva.



Lacrime ed emozioni per il giovanissimo Matteo Bernardini, ballerino autodidatta, che è stato fermato dalla Celentano con un "per adesso non mi interessa" mentre Cannito ha elogiato "il talento, la bella struttra fisica e mi ha emozionato al di là di qualcosa di acerbo". Matteo passa e scoppia a piangere.

Andrea Conti