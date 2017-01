foto Ufficio Stampa Mediaset

08:32

- Colpo di scena durante l'ultima puntata de "La Scimmia", l'e-learning show in onda dentro "Amici" ogni sabato pomeriggio. Alejandro non solo è sempre ultimo nel registro dei professori ma, contrariamente a quanto promesso, non si è ancora iscritto a scuola. "Non mi andava di buttar via 2200 euro messi a disposizione dalla produzione se poi questa esperienza non andava come doveva", ha detto l'alunno ribelle che ha dovuto abbandonare la scuola.