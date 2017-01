Proseguono i casting per "Amici 12"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati PRIMI CASTING TRA COLPI DI SCENA 12:47 - "Amici" su Canale 5 e sigla il suo dodicesimo successo di ascolti come programma leader del sabato pomeriggio. Sabato primo dicembre alle 14.10 su Canale 5, Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento con i casting del talent show per selezionare la rosa di cantanti e ballerini che entrerà a far parte della nuova edizione. su Canale 5 e sigla il suo dodicesimo successo di ascolti come programma leader del sabato pomeriggio. Sabato primo dicembre alle 14.10 su Canale 5,conduce il secondo appuntamento con i casting del talent show per selezionare la rosa di cantanti e ballerini che entrerà a far parte della nuova edizione.

A giudicare le esibizioni dei giovani talenti in studio e decidere del loro possibile ingresso nella scuola i Prof di Amici: Mara Maionchi, Rudy Zerbi e Grazia Di Michele per il canto; Alessandra Celentano, Garrison Rochelle e Luciano Cannito per la Danza.



Il talent show dedica anche questa settimana uno spazio a “La Scimmia” e-learning show che offre a un gruppo di studenti una nuova occasione per sostenere l’esame di maturità. Il supporto didattico viene sostenuto da quattro Professori che curano l’istruzione dei ragazzi con corsi di studio paralleli e integrativi rispetto al programma ministeriale: Errico Buonanno (Italiano), Edoardo Camurri (Storia, Filosofia ed Educazione Civica), Federico Starnone (Matematica) e John Peter Sloan (Inglese).