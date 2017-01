"The Winner Is..." vola verso la finale

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE ESIBIZIONI PIU' BELLE 12:17 - Sabato primo dicembre alle 21.10 su Canale 5 Gerry Scotti conduce il terzo atteso appuntamento con lo show musicale "The Winner Is...". Per adesso si sono già aggiudicati la finale - Sabato primo dicembre alle 21.10 su Canale 5conduce il terzo atteso appuntamento con lo show musicale "". Per adesso si sono già aggiudicati la finale Claudia Donato , calabrese, 27 anni, diplomata in canto lirico e Daniela Ciampitti , 31 anni , rockettara, dalla provincia di Rieti.

Anche in questa manche di gara sono otto i talenti che si sfidano su cover di canzoni italiane e internazionali. Questa sera si conoscerà il terzo cantante che accede alla finale di sabato prossimo (8 dicembre) in gara per la vittoria dei 150 mila euro in palio.



A giudicare le esibizioni la giuria composta da 101 appassionati di musica e capitanata da Rudy Zerbi. Prima di scoprire il verdetto, Gerry Scotti mette ogni cantante di fronte ad un bivio che mette alla prova il loro talento, la propria autostima e obiettività. Il conduttore offre ai contendenti una importante somma di denaro per lasciare la gara e dare la vittoria di diritto all’avversario. Solo chi convince la giuria e crede in se stesso può sperare nella vittoria.