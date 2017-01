"U&D", Eugenio è pazzo di Eleonora

foto Da video Correlati FRANCESCA "MORDE" IL TRONISTA

CHE ROMANTICISMO!

LA REAZIONE DI FRANCESCA

DIEGO CI RIPROVA CON ELEONORA 16:38 - Limousine, abiti eleganti, ristorante romantico. A "Uomini e Donne" Eugenio vuole fare colpo a tutti i costi sulla bella Eleonora (ex corteggiatrice di Diego) e Francesca va su tutte le furie: "Me ne vado, ha già scelto, i ruoli si sono invertiti, è lui che corteggia lei. E' inutile che sto qui". Ma poi il tronista la convince a rimanere in studio, anche se il suo debole per la bella bionda è tangibile. - Limousine, abiti eleganti, ristorante romantico. A "vuole fare colpo a tutti i costi sulla bella(ex corteggiatrice di) eva su tutte le furie: "Me ne vado, ha già scelto, i ruoli si sono invertiti, è lui che corteggia lei. E' inutile che sto qui". Ma poi il tronista la convince a rimanere in studio, anche se il suo debole per la bella bionda è tangibile.

Eleonora era una corteggiatrice di Diego, ma dopo averlo "frequentato" per un po' attraverso le esterne, ha capito che non era l'uomo giusto per lei. Così ha dirottato le sue attenzioni su Eugenio, che ha subito gradito.



Per una sera il tronista decide di passare dall'altra parte e di corteggiare la bella fanciulla. La va a prendere sotto casa e organizza per lei una cena romanticissima, che fa andare su tutte le furie la corteggiatrice "storica" Francesca, che sin dall'inizio si è dichiarata per lui. "Io il cagnolino non lo farò mai, per me non hai fatto niente, per Eleonora organizzi anche le esterne, io me ne vado", sbotta. E se prima Eugenio le dice che può andarsene, poi la convince a rimanere.



Intanto Diego torna all'attacco con Eleonora, la porta di nuovo in esterna e cerca di farle capire in tutti i modi che lui è realmente interessato a lei. Ma la corteggiatrice gli ricorda che adesso le interessa Eugenio. Insomma, tra ripicche e sfide, è un intreccio senza fine. In cui ancora nessuno può cantare vittoria.