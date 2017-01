Ricky Martin nuovo giudice di "The Voice"

foto Ap/Lapresse Correlati GUEST STAR DI "GLEE"

Ricky Martin è pronto per volare nella terra dei canguri. Il cantante è stato infatti scelto per rimpiazzare il cantante neo-zelandese Keith Urban nella seconda stagione di "The Voice" Australia. Martin si aggiunge quindi agli altri giurati del talent: Seal, Joel Madden e Delta Goodrem. L'annuncio ufficile è stato dato lo giovedì sera alla tv australiana, durante il programma di attualità "A Current Affair".

Ricky Martin è stato confermato a "The Voice", dopo l'abbandono del cantante neo-zelandese Keith Urban, entrato nel cast di "American Idol". L'annuncio ufficile, dopo mesi di indiscrezioni, è arrivato giovedì sera durante la puntata del programma di attualità "A Current Affair".



"Ricky Martin è una delle maggiori star a livello mondiale - ha dichiarato Michael Healy direttore di Nine, rete su cui va in onda "The Voice" - Porta un contributo enorme al gruppo di giudici. Pensiamo sia esattamente quello che ci vuole".



Una nuova avventura per il cantante latino, che aveva già fatto capolino sul piccolo schermo come guest-star in "Glee", dove vestiva i panni di un caliente professore di spagnolo.