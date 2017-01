"Bellucci la sceglierei ancora per Malèna"

foto Ap/Lapresse Correlati MUSA SENZA ETA' 16:47 - Venerdì 30 novembre alle 23.30 nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Intervista esclusiva a Giuseppe Tornatore: "Monica (Bellucci, ndr) mi ha sorpreso per la sua serietà e l'impegno di voler essere un'attrice. Se dovessi rifare Malèna lei sarebbe ancora la mia unica scelta". - Venerdì 30 novembre alle 23.30 nuovo appuntamento su Canale 5 con "". Intervista esclusiva a: "Monica (Bellucci, ndr) mi ha sorpreso per la sua serietà e l'impegno di voler essere un'attrice. Se dovessi rifare Malèna lei sarebbe ancora la mia unica scelta".

E ancora, il premio Oscar Clint Eastwood, che torna a recitare nel film “Di nuovo in gioco”: “Sergio Leone sul set chiamava tutti con una parolaccia “Str…zo”…Lo faceva talmente tante volte che io pensavo significasse ciao”.



Claudia Gerini: “Girare una scena di nudo integrale? Solo col mio compagno Federico Zampaglione. Mi è successo nel nostro nuovo film, “Tulpa”. Non era previsto che mi spogliassi completamente ma poi Federico mi ha ordinato di togliermi anche gli slip… e io ho eseguito”.



Sergio Castellitto e Marco Giallini, nel cast di “Una famiglia perfetta”: “Il Natale? E’ il momento migliore per litigare con tutti e fare pace fino al Natale successivo”.