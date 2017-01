Jim Parson: "Rimpiazzato dal mio cartonato"

foto Da video Correlati SIT-COM DI SUCCESSO 08:40 - Cosa non farebbe una mamma per aver tutta la famiglia riunita per le feste! Lo sa bene Jim Parsons, star di "Big Bang Theory", che nel salotto di Jay Leno ha svelato la bizzarra abitudine di sua madre: fare le foto di famiglia in compagnia del cartonato di Sheldon, il personaggio che interpreta nello show. "E' la cosa più inquietante che abbia mai visto - ha dichiarato - Non posso spiegarti quanto tutto questo li soddisfi". - Cosa non farebbe una mamma per aver tutta la famiglia riunita per le feste! Lo sa bene, star di "", che nel salotto di Jay Leno ha svelato la bizzarra abitudine di sua madre:, il personaggio che interpreta nello show. "- ha dichiarato - Non posso spiegarti quanto tutto questo li soddisfi".

Jim Parson, diviso tra televisione e teatro, non ha molto tempo da dedicare alla sua famiglia, che risiede in Texas. Pur di averlo alla tavola delle feste, però, mamma Parson ha inventato un bizzarro stratagemma: sostituire il figlio con il cartonato di Sheldon Cooper, il suo personaggio in Big Bang Theory.



"Non posso spiegare quanto siano soddisfatti di vedermi. E sono una persona deliziosa per tutto il tempo - ha scherzato l'attore, ospite del Tonight Show - Voglio dire, non dico una sola parola sbagliata per tutto il tempo. Si fanno le foto insieme a me e sono tutti entusiasti".



Nella fortunata sit-com della CBS Parson interpreta Sheldon Cooper, un fisico dalla mente brillante con qualche problemino nelle relazioni sociali. Il ruolo gli è valso ben due Emmy (nel 2010 e nel 2011) e un Golden Globe (2011).