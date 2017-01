Mariah Carey, regina del Natale a New York

foto Kika Press Correlati INCANTA I FAN IN TV 10:18 - Due cambi d'abito come una vera diva. Prima di bianco come la neve e poi con un abito rosso, il colore per eccellenza del Natale. Mariah Carey è stata la regina della cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center di New York. L'evento è stato trasmesso dall’emittente americana NBC. Sul palco anche Rod Stewart, Cee lo Green, Il Volo, Chris Mann, Victoria Justice e le ballerine Rockettes di Radio City Christmas Spectacular. - Due cambi d'abito come una vera diva. Prima di bianco come la neve e poi con un abito rosso, il colore per eccellenza del Natale.è stata la regina della cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center di New York. L'evento è stato trasmesso dall’emittente americana NBC. Sul palco anchee le ballerine Rockettes di Radio City Christmas Spectacular.

Mariah Carey ha cantato, tra le altre, anche "All I want for Christmas". Presenti anche i Muppets, amati da grandi e piccini. La serata è stata presentata dai giornalisti della NBC Al Roker e Savannah Guthrie.



L'abete norvegese, che domina la piazza con i suoi 25 metri di altezza, pesa 10 tonnellate, è ricoperto da 30mila luci e ha una stella di cristallo Svarovski sulla punta. L'albero, sopravvissuto alle recenti tempeste, è stato donato a novembre dall'esule ungherese Joe Balku di Mount Olive (New Jersey).