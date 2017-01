"Vampire Diaries", i nuovi episodi su Mya

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati TRIANGOLO BOLLENTE 10:13 - Da giovedì 29 novembre approda su Mya, in prima serata, l'attesissima quarta stagione di "The Vampire Diaries", la serie tv ispirata alla saga letteraria di Lisa Jane Smith "Il Diario del Vampiro". La serie, ideata da Kevin Williamson ("Dawson's Creek", "Scream"), ruota attorno all'intrigante - e spesso morboso - triangolo amoroso tra Elena Gilbert (Nina Dobrev), Damon Salvatore (Ian Somerhalder) e Stefan Salvatore (Paul Wesley). - Daapproda su, in prima serata, l'attesissima, la serie tv ispirata alla saga letteraria di Lisa Jane Smith "Il Diario del Vampiro". La serie, ideata da Kevin Williamson ("Dawson's Creek", "Scream"), ruota attorno all'intrigante - e spesso morboso -Gilbert (),Salvatore () eSalvatore ().

La quarta serie si apre con Elena che, dopo l'incidente in auto, si risveglia vampira a causa della trasfusione del sangue di Damon. A questo punto dovrà decidere se vivere nelle nuove sembianze o lasciarsi morire.



Ma la domanda più ricorrente tra i fan resta chi, tra Stefan o Damon, le starà accanto. Ci sono tutti i presupposti per pensare che il triangolo continui. "The Vampire Diaries" ha debuttato in Usa lo scorso 11 ottobre, registrando ancora una volta eccellenti ascolti: ben 3 milioni e 500 mila telespettatori .