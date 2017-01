Di Michele: "Antipatica? Premio chi merita"

foto Da video Correlati LA PRIMA PUNTATA 09:37 - Appare come dura e antipatica, ma Grazia Di Michele assicura che ad "Amici" premia sempre "chi se lo merita". "La cantautrice, prof nel talent di Maria De Filippi, ha da poco inciso il nuovo album "Giverny" che segna il suo debutto nel jazz e a "Vero" confessa: "Pretendo rispetto da tutti, anche da mio figlio. Ai giovani suggerisco di puntare sull'originalità: i cloni non servono". - Appare come dura e antipatica, maassicura che ad "" premia sempre "chi se lo merita". "La cantautrice, prof nel talent di, ha da poco inciso il nuovo album "Giverny" che segna il suo debutto nel jazz e a "" confessa: "Pretendo rispetto da tutti, anche da mio figlio. Ai giovani suggerisco di puntare sull'originalità: i cloni non servono".

"Tra i ragazzi di Amici sono molto legata a Pierdavide Carone - racconta - E' un ragazzo speciale, mi ha davvero commosso. Ha un meraviglioso mondo tutto suo, oltre che una cifra stilistica molto alta".



Di Emma era sicura che ce l'avrebbe fatta: "Ha saputo aspettare ed impegnarsi, ed è molto di più di quello che appare. So bene quanto ha faticato per riuscire a diventare quella che è oggi". E sul suo atteggiamento duro confessa: "Preferisco passare per una donna troppo dura e antipatica piuttosto che premiare chi non se lo merita".