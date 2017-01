Fellowes si tuffa nella "Golden Age" americana

foto Ap/Lapresse Correlati CONTESSINE SEXY 09:41 - Julian Fellowes, il creatore di Downton Abbey, ha attraversato l'Atlantico per mettere mano alla nuova serie televisiva dell'Nbc. "The Golden Age" - questo il titolo - sarà ambientata a New York a fine '800 e seguirà le vicende dell'alta borghesia cittadina dell'epoca. Intanto su Rete 4 dal 2 dicembre al via in prima visione assoluta la seconda stagione di "Downton Abbey", per cinque appuntamenti in prima serata. , il creatore di, ha attraversato l'Atlantico per mettere mano alladell'Nbc. "" - questo il titolo - sarà ambientata a New York a fine '800 e seguirà le vicende dell'alta borghesia cittadina dell'epoca. Intanto sudal 2 dicembre al via, per cinque appuntamenti in prima serata.

The Golden Age sarà "una storia epica dei principi del Rinascimento americano e delle vaste fortune da loro spese nella New York del Diciannovesimo Secolo" si legge in un comunicato diffuso dalla rete. Fellowes troverà il tempo di lavorare e produrre la puntata pilota, in contemporanea con la lavorazione della quarta stagione di "Downton Abbey".



Per la seconda stagione dello sceneggiato britannico, in onda dal 2 dicembre su Rete 4, lo scrittore ha introdotto nel cast una milionaria americana, Martha Levinson (Shirley MacLaine), il cui marito ha costruito una fortuna come commerciante nel Midwest. "Era un'epoca caratterizzata da vertiginose ascese e calamitose cadute - ha dichiarato Fellowes - Di ostentazione da record e selvagge rivalità. Un'epoca in cui il denaro regnava sovrano".



Il successo riscosso dello show ha stimolato in Italia la pubblicazione di tre volumi, che usciranno in occasione del debutto televisivo della 2° stagione. Si tratta di "Lady Almina e la vera storia di Downton Abbey" di Fiona Carnarvon, che racconta la vita della reale Lady Cora; "Ai piani bassi - Memorie di una cuoca" di Margaret Powell, volume che si dice abbia ispirato gli ideatori della serie e "Il mondo di Downton Abbey", di Jessica Fellowes, autentica miniera d'oro per scoprire dettagli e curiosità sulla serie britannica.