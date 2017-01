Incontrada-Troiano, tenerezze tra i fornelli

foto Olycom Correlati CHE FEELING!

09:08 - Sono le new entry e a giudicare dalle prime immagini che arrivano dal set di "Benvenuti a Tavola Nord vs Sud 2" i loro destini si intrecceranno. Vanessa Incontrada e Fabio Troiano stanno girando a Roma le nuove puntate della fiction di Canale 5 che ha come protagonisti Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio. L'attrice, nel ruolo della cuoca spagnola Irene, fa perdere la testa agli chef. E non solo.

Troiano sarà invece il cugino di Tirabassi (lo chef meridionale) che arriva a Milano per fare l’attore e in cambio di vitto e alloggio fa il cameriere nel ristorante di famiglia. E proprio lo status di attore gli permetterà di fare il piacione con le ragazze, Incontrada (Irene) compresa, che invece non entrerà in sintonia con lo chef meridionale.



La fiction di Canale 5 è pronta a tornare in prima serata con 9 puntate. Nella seconda edizione i due cuochi rivali si spingeranno in India, dove incontreranno un guru della cucina locale, dando così vita a una miscela tra la cultura mediterranea e quella orientale. Non solo. Parte della seconda serie è stata riscritta per sostenere l'Emilia colpita dal sisma. Tra le new entry, oltre a Troiano e alla Incontrada, anche Federico Costantini, che ha già recitato ne "I Liceali" e "Come un delfino 2".