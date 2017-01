Flavia Vento a caccia di un "fico pazzesco stupendo bellissimo di Tgcom24", chi sarà?

foto Facebook Correlati Ecco i tweet della folgorazione

- Quando si dice amore a prima vista... Ore 19 circa, Flavia Vento twitta la sua folgorazione: "Chi è quel fico pazzesco stupendo bellissimo che sta conducendo ora il Tgcom?". Se la matematica non è un'opinione, pochi sono i dubbi sul "fico" in questione.Alle 18.30 "sul Tgcom" (per la precisione Tgcom24, canale 51 del digitale terrestre) va in onda l'approfondimento di "Check Point". Uno solo il conduttore: Federico Novella. Occhi blu, capelli castani, bella presenza. Bingo: trovato!Poco dopo, sempre sul social network, l'ossessione della Vento continua: "Stasera vado a ballare pensando al bell'uomo del Tgcom e dimenticandomi questa giornata kiss". Insomma, innamorata persa...Chissà se il vento novello si trasformerà in una turbolenza. Rigorosamente (e solo) mediatica....