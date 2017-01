Esorcismi alla tv dei vescovi

foto Da video 11:17 - Sette sataniche, esorcismi, storie che sembrano uscite da un film horror. Eppure, "è tutto vero". Tv2000, la televisione dei vescovi italiani, trasmette tutti i venerdì alle 22.20 il settimanale di inchiesta "Vade Retro" a cura di David Murgia. Raccontando da una parte le storie di chi vive il dramma della solitudine e della sofferenza e dall'altra le associazioni, le forze dell'ordine e gli studiosi che cercano di arginare il problema. , storie che sembrano uscite da un film horror. Eppure, "è tutto vero"., la televisione dei vescovi italiani, trasmette tutti i venerdì alle 22.20 il settimanale di inchiesta "" a cura di. Raccontando da una parte le storie di chi vive il dramma della solitudine e della sofferenza e dall'altra le associazioni, le forze dell'ordine e gli studiosi che cercano di arginare il problema.

Una serie di puntate monotema in cui il satanismo viene affrantato in maniera sobria e senza sensazionalismo. Con la cronaca a fare da filo conduttore creando una sorta di viaggio attraverso i casi avvenuti in Italia e in altre parti del mondo, i numerosi misteri ancora irrisolti e dietro i quali c'è l'ombra delle sette.



"Vade Retro" denuncia che prevenire i reati dei gruppi occulti è praticamente impossibile e quando ci si trova davanti a crimini efferati non si è in grado di destreggiarsi nel sottosuolo dell'esoterismo. Non solo. Approfondisce anche l'aspetto che riguarda le nuove tecnologie e la proliferazione di sette parareligiose grazie a questi strumenti, come i social network.