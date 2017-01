"Quanto dolore per il figlio che ho perso"

foto LaPresse Correlati SEMPRE SENSUALE 10:08 - "Era la prima gravidanza, una storia delicata, mi è capitato. Bisogna andare avanti, anche perché questa vicenda mi riporta alla storia finita con il mio ex". Denny Mendez, la prima Miss Italia di colore, parla per la prima volta del figlio che ha perso e della fine della storia d'amore con Giordano Rossi. Ma a "Diva e Donna" anticipa: "Adesso sono felice con un altro uomo". - "Era la, una storia, mi è capitato. Bisogna andare avanti, anche perché questa vicenda mi riporta alla storia finita con il mio ex"., la primadi colore, parla per la prima volta del figlio che ha perso e della fine della storia d'amore con Giordano Rossi. Ma a "" anticipa: "Adesso sono felice con un altro uomo".

Con Rossi è finita perché "non ci si capiva più", mentre con il produttore di Hollywood Oscar Generale è nato tutto per caso: "Incontrarlo è stato come fare tombola, me lo ha presentato Anna Falchi a Cannes. E' un uomo 'tascabile', ma per me è un gigante".



Denny progetta un'altra maternità? "Vivo un presente sereno, quella perdita è stato un passaggio vuoto della mia vita. Non è un'ossessione, aspetto che venga naturale. Quando ti accanisci, le cose non succedono". La Mendez non si sente penalizzata dalla tv: "Non c'è più lavoro e il problema non si pone, gli spazi televisivi per quello che vorrei fare io non ce ne sono. Sempre gli stessi corridoi, gli stessi copioni...".