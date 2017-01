Modelle-zombie per "The Walking Dead"

12:19 - Ragazze bellissime in bikini su spiagge bianchissime. Sembra uno dei tanti calendari sexy in circolazione, se non fosse per un particolare: le modelle sono degli zombie. Per la pausa di metà stagione, la produzione di "The Walking Dead" ha salutato i suoi fan con una calendario shock. L'idea - nata in collaborazione con un'agenzia sudafricana - ha centrato in pieno l'obiettivo, confezionando scatti di grande impatto visivo.

La terza stagione di "The Walking Dead" si prepara per la pausa natalizia, ma i fan non resteranno a bocca asciutta. La produzione ha infatti preparato un calendario shock per accompagnare gli appassionati per tutto il 2013. Protagoniste degli scatti bollenti bellissime modelle-zombie, coperte dalla testa ai piedi di cicatrici, sangue e ferite.



Un progetto nato in collaborazione con Fox Africa, rete su cui va in onda lo show, che promette di lasciare i fan di "The Walking Dead" senza fiato. Intanto lo show (dopo la puntata di midseason in onda negli States il 2 dicembre) andrà in vacanza fino a febbraio, lasciando in sospeso non pochi interrogativi.



A commentare gli ultimi sviluppi Steven Yeun (Glenn), che nella finzione è stato catturato con l'amata Maggie (Lauren Cohan): "Glenn e Maggie hanno commesso un errore, hanno abbassato la guardia. Ma si sono comportati egregiamente, anche sotto tortura. E' stupefacente in quanti modi i nostri personaggi si stiano evolvendo, ci sono sempre nuovi modi di ammazzare zombie e questo è fantastico".