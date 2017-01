"Person of Interest" torna su Premium Crime

foto Ufficio stampa 18:22 - Al via la seconda inedita stagione di "Person of Interest", la serie ideata da J.J. Abrams e Jonathan Nolan. A partite dal 28 novembre, l'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 su Premium Crime. I nuovi episodi continuano a scandagliare la società americana, sconvolta dopo l'attentato dell'11 settembre, dipingendo un mondo in cui sia possibile prevenire i crimini sorvegliando da vicino alcune "persone speciali". - Al via la seconda inedita stagione di "", la serie ideata da J.J. Abrams e Jonathan Nolan. A partite dal, l'appuntamento è ogni. I nuovi episodi continuano a scandagliare la società americana,, dipingendo un mondo in cui sia possibile prevenire i crimini sorvegliando da vicino alcune "persone speciali".

Mentre nella prima stagione la serie ruotava sul contrasto tra politica della sicurezza e libertà personale, la seconda stagione si concentra su un altro dilemma: è possibile l'intelligenza artificiale? I computer possono essere dotati di coscienza e di pensiero proprio? E ancora, siamo così dipendenti dalla tecnologia da permettere l'azzeramento della privacy?



Nei nuovi episodi la macchina ideata dal milionario e genio informatico Mr. Finch (Michael Emerson) inizia a prendere decisioni in autonomia, senza essere comandata da nessuno. Seleziona così da sola i numeri di previdenza sociale della "person of interest" che l'ex agente della Cia John Reese (Jim Caviezel) deve scovare puntata dopo puntata per prevenire il crimine.



Tra le guest stars della seconda stagione si fanno notare Mark Pellegrino ("Lost"), Julian Sands ("24", "Smalville") e Carrie Preston ("True Blood"). Quest'ultima è sposata nella vita reale con il protagonista Michael Emerson e sul set interpreterà il ruolo di una sua vecchia fiamma.