Morena Baccarin, una aliena senza veli

foto Kika Press Correlati SCENE BOLLENTI IN "HOMELAND"

SENSUALITA' ACQUA E SAPONE SUL RED CARPET 12:16 - In Italia il suo volto è diventato celebre con "V", la serie fantascientifica che riprendeva i mitici "Visitors". Lei, Morena Baccarin, era il capo degli alieni. Ora è tra i protagonisti di "Homeland", una delle serie più apprezzate delle ultime stagioni, grazie alla quale i telespettatori hanno iniziato a fare conoscenza non solo del talento e del volto di Morena, ma anche del suo corpo... - In Italia il suo volto è diventato celebre con "V", la serie fantascientifica che riprendeva i mitici "Visitors". Lei, Morena Baccarin, era il capo degli alieni. Ora è tra i protagonisti di "Homeland", una delle serie più apprezzate delle ultime stagioni, grazie alla quale i telespettatori hanno iniziato a fare conoscenza non solo del talento e del volto di Morena, ma anche del suo corpo...

"Homeland" è stata da più parti indicata come la serie migliore tra quelle prodotte nell'ultimo biennio.



Parla di un ex sergente dei marine (Damian Lewis), tornato a casa dopo otto anni di prigionia in Iraq. Subito eletto dalla Nazione a eroe di guerra, deve fronteggiare i dubbi di una analista della Cia (Claire Danes) che lo reputa invece una spia al soldo di Al Qaeda. Morena Baccarin interpreta la moglie del soldato Brody.