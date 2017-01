Sally Spectra riappare a "Beautiful"

foto DiPiù Tv Correlati LA SOAP COMPIE 25 ANNI 09:46 - Il fantasma di Sally Spectra aleggia negli studi di "Beautiful". L'attrice Darlene Conley è morta sei anni fa, ma gli autori della soap hanno deciso di farla rivivere in una scena già andata in onda negli Usa in cui appare di spalle. Una controfigura vestita con un abito a fiori indossa una parrucca rossa e mossa. Per quanto riguarda la voce, invece, è stata usata quella vera della Conley. Ma è polemica. - Il fantasma dialeggia negli studi di "". L'attricesei anni fa, ma gli autori della soap hanno deciso di farla rivivere in una scena già andata in onda negli Usa in cui appare di spalle. Una controfigura vestita con un abito a fiori indossa una parrucca rossa e mossa. Per quanto riguarda la voce, invece, è stata usata quella vera della Conley. Ma è polemica.

Dopo la scomparsa dell'attrice, infatti, gli autori avevano deciso di non eliminare il personaggio e lo avevano fatto trasferire in un'altra città. Nel frattempo, però, non avevano sostituito la Conley. Così, a distanza di sei anni, come anticipa "DiPiùTv", ecco che riappare, sia pure di spalle e con la sua voce (sono state inserite tre battute che l'attrice ha pronunciato negli anni e che si adattavano alla nuova scena).



Ma su Internet sono subito piovute le proteste. Tanto che in alcuni Paesi dove la scena non è ancora andata in onda i fan della soap hanno chiesto di tagliare la scena. "Ciao reginetta", con queste parole Sally saluta l'amica Stephanie che chiama Fabio Lanzoni (per il quale la Spectra ha un debole). La Forrester infatti ha scoperto di avere un male incurabile e decide di salutare tutti gli amici.