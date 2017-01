Rudy Zerbi: "Per la tv mi faccio in quattro"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati INVIATO SPECIALE 08:47 - Per la tv si fa in quattro, ma solo un big della musica potrebbe convincerlo a tornare sui suoi passi: Jovanotti. Rudy Zerbi si divide tra "Amici", "The winner is..." e "Italia's Got Talent". L'ex discografico prestato alla tv ci ha preso gusto e a "Tv Sorrisi e Canzoni" il 43enne confessa: "L'unico pentimento? Aver detto di no ad Emma". - Per la tv si fa in quattro, ma solo un big della musica potrebbe convincerlo a tornare sui suoi passi: Jovanotti.si divide tra "", " Uomini e Donne over ", "" e "". L'ex discografico prestato alla tv ci ha preso gusto e a "" il 43enne confessa: "L'unico pentimento? Aver detto di no ad".

"Per 15 anni ho lavorato in una casa discografica come direttore artistico - racconta - E ho detto tanti no. Che a volte possono essere costruttivi. Mi è capitato d rado di pentirmi. Ad 'Amici' scelsi Loredana Errore al posto di Emma, poi mi sono reso conto che è un grande talento, avrei potuto scegliere entrambe".



A coinvolgerlo in tv è stata Maria De Filippi: "MI ha colpito tantissimo, dice sempre quello che pensa e vuole fare crescere le persone che lavorano con lei". Solo un artista potrebbe convincerlo a tornare al vecchio mestiere: "Solo uno, Jovanotti. Lorenzo lo sa bene. E' il mio ideale artistico al cento per cento, mi piace tutto ciò che fa e come lo fa".