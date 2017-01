"Lo spettacolo della natura" con Tessa e Martin

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:52 - Dal 27 novembre, in prima serata, su Retequattro, il ‘meglio del meglio’ della documentaristica internazionale "Lo spettacolo della natura" sarà introdotto dal fuoriclasse del rugby Martin Castrogiovanni e dal volto ‘green’ di Tessa Gelisio, da sempre impegnata a favore dell’ambiente, già conduttrice di "PianetaMare" e di "Life". - Dal 27 novembre, in prima serata, su Retequattro, il ‘meglio del meglio’ della documentaristica internazionale "Lo spettacolo della natura" sarà introdotto dal fuoriclasse del rugby Martin Castrogiovanni e dal volto ‘green’ di Tessa Gelisio, da sempre impegnata a favore dell’ambiente, già conduttrice di "PianetaMare" e di "Life".

L’Azzurro della Nazionale di Rugby è un vero fenomeno mediatico e una scelta tutt’altro che casuale per il programma: è nota, infatti, la passione dell’atleta per gli animali, che nella sua casa di Leicester vive con un bulldog e tre conigli.



Amato dai media, il gigante buono di 117 kg, con il suo look arruffato e fuori dagli schemi ha saputo farsi conoscere e amare anche da chi non ha mai visto un pallone ovale.



Esperti di marketing e comunicazione, si sono scomodati per argomentare e commentare una vera e propria fenomenologia di “Castro”. Nato in Argentina da una famiglia di origine siciliana, Martin è considerato il miglior ‘uomo immagine’ cui l’Italia del Rugby possa disporre. Ora sta per iniziare una nuova avventura: quella in tv…



Al centro del programma, ovviamente, doc-evento di prima qualità, con immagini inedite al grande pubblico. Esclusiva per l’Italia: “Inside the Human Body” (produzione Bbc Worldwide), dove il corpo umano viene rivelato attraverso sofisticate e stupefacenti riprese; “Earth Flight” (produzione Bbc Worldwide), dove si racconta il Mondo dall’inedito punto di vista dei Grandi Migratori e “Mega Hunters” (produzione National Geographic), dove si narrano le incredibili avventure dei più grandi predatori del Pianeta declinati in Pack Hunters, Ultimate Predator, Predator Weapons, Predator Superpowers.