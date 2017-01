La vita di Susan Boyle diventa un film

foto Kika Press Correlati STAR DELLA TV 11:53 - La sua storia somiglia a una favola, così la Fox ha acquistato i diritti per farne un film. Susan Boyle, la casalinga inglese diventata star dopo la partecipazione "Britain's Got Talent" sarà infatti la protagonista di un biopic musical dopo aver venduto nove milioni di dischi e intascato altrettanti milioni di dollari. - La sua storia somiglia a una favola, così la Fox ha acquistato i diritti per farne un, la casalinga inglese diventata star dopo la partecipazione "" sarà infatti la protagonista di un biopic musical dopo aver venduto nove milioni di dischi e intascato altrettanti milioni di dollari.

Per ora è solo un progetto, tanto che non ci sono registi e sceneggiatori al lavoro. E non sono stati ancora scelti gli attori. E i soliti beninformati hanno scartato l'ipotesi che la Boyle interpreti se stessa.



Sono passati tre anni da quando la casalinga "sempliciotta" conquistò tutti con la sua voce. Adesso il brutto anatroccolo è diventato un cigno, indossa abiti griffati e sfoggia acconciature curatissime. Ma se il look è cambiato, la sua voce è sempre la stessa. Sempre pronta ad emozionare.