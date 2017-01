Le primarie del Pd a Quinta Colonna

foto Ansa 08:52 - Pensioni, ReddiTest e risultati delle primarie del Pd con il ballottaggio che vedrà protagonisti Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Questi i temi da cui prende il via il nuovo appuntamento di "Quinta Colonna", il programma di Videonews in onda lunedì 26 novembre, in prima serata, in diretta, su Retequattro. - Pensioni, ReddiTest e risultati delle primarie del Pd con il ballottaggio che vedrà protagonisti Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Questi i temi da cui prende il via il nuovo appuntamento di "Quinta Colonna", il programma di Videonews in onda lunedì 26 novembre, in prima serata, in diretta, su Retequattro.

In studio con Paolo Del Debbio, per commentare la politica economica del Governo, il sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Gianfranco Polillo.



La giornata di manifestazioni che hanno blindato Roma lo scorso sabato è oggetto di dibattito, con la presenza in studio di un rappresentante della Polizia di Stato.



Collegamenti con il settimanale di Retequattro, dal quartier generale di Pierluigi Bersani a Bettola (in provincia di Piacenza); da quello di Matteo Renzi, a Firenze, e da alcune piazze delle città di Milano e Roma.