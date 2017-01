La disoccupata Daniela vince "The Winner Is..."

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCONTRO ALL'ULTIMA NOTA 08:28 - La seconda puntata di "The Winner Is..." cresce di un punto percentuale rispetto all’esordio sfiorando il 20% di share. Vincitrice della punata è Daniela Ciampitti. La cantante ha 30 anni è disoccupata e vive con la madre. Mille le difficoltà perché l'unica entrata è la pensione di invalidità della mamma di Daniela che ha presentato "Hurt" di Christina Aguilera. - La seconda puntata di." cresce di un punto percentuale rispetto all’esordio sfiorando il 20% di share. Vincitrice della punata è. La cantante ha 30 anni è disoccupata e vive con la madre. Mille le difficoltà perché l'unica entrata è la pensione di invalidità della mamma di Daniela che ha presentato "Hurt" di Christina Aguilera.

Daniela ha vinto contro Corrado che ha presentato “My Way” al rush finale. La cantante invece ha proposto “New York, New York”. I due sono stati molti indecisi sul da farsi una volta che hanno avuto tra le mani 30mila euro. Ma alla fine hanno deciso di mettersi in gioco e affidarsi al giudizio dei 101 appassionati di musica che hanno premiato Daniela.



Sul target commerciale 15-64 anni, privilegiato per gli inserzionisti pubblicitari, Gerry Scotti spopola con il 21.58% di share stacca Antonella Clerici di 6 punti percentuali (che si ferma al 15.68%) mentre sui più giovani (15-34 anni) “The Winner Is…” ottiene un 24.21% di share contro un 11.75%: ben 13 punti percentuali di differenza.