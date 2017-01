Cantanti, ballerini e colpi di scena ad "Amici 12"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati GLI "ADDOMINALI" DI GARRISON

EDWYN CANTA I COLDPLAY

LA VOCE POTENTE DI ANGELA

UN REGGISENO DI TROPPO

I TACCHI DI ANTONINO

IL PIEDE "NON TIRATO" 08:38 - Nuovo studio, è lo stesso del serale dello scorso anno, coi colori tenui, stessi professori, Maria De Filippi in gran forma che accoglie gli aspiranti allievi ad Amici. Colpi di scena tra i cantanti come Chiara con un look da collegiale e voce spiazzante o il ballerino Antonino Montalbano che danza sui tacchi. Edwyn Roberts, dal passato difficile, incanta con "Fix You" dei Coldplay. Ottimi ascolti: 3.098.000 telespettatori (19.77% share). - Nuovo studio, è lo stesso del serale dello scorso anno, coi colori tenui, stessi professoriin gran forma che accoglie gli aspiranti allievi ad Amici. Colpi di scena tra i cantanti comecon un look da collegiale e voce spiazzante o il ballerinoche danza sui tacchi.dal passato difficile, incanta con "Fix You" dei Coldplay. Ottimi ascolti: 3.098.000 telespettatori (19.77% share).

Come lo scorso anno i professori di danza (Garrison, Celentano e Cannito) e di canto (Maionchi. Zerbi e Di Michele) hanno la possibilità di bloccare l'esibizione degli aspiranti allievi o di salvarli.



Diversi i casi bizzarri nel settore danza, come il primo ballerino che si esibisce Davide Anastasia di Rozzano che viene definito da Garrison “spogliarellista” oppure il quasi 21enne Leonardo Bizzarri che con piglio spavaldo e sicuro ("Mi do un voto alto 8”) si presenta con il ballo contemporaneo ma viene fermato da Alessandra Celentano (“petto basso e piede tirato”), viene poi salvato da Garrison. Siparietto divertente con Marco Coscarella che viene notato da Garrison (“hai il mio stesso fisico”), così Maria De Filippi invita il professore a mostrare il petto a tutti. Garrison non si tira indietro e specifica: “Ho 57 anni però!”. Infine Francesco Ferraro ribattezzato “killer” dalla De Filippi perché è scritto sulla maglietta (“ma poi sei anche bianco, cadaverico”). Il ballerino presenta il "Turfing" spiegando “è nato nel 2001 a Los Angeles ed è "quasi l'unico in Italia a farlo”. In pratica i movimenti sfidano i muscoli e le articolazioni di gambe e braccia ma Garrison lo ferma.



Non sono mancati i cantanti interessanti, che si sono distinti dagli altri aspiranti allievi con evidenti problemi di intonazione. Allegro e scanzonato Nicola Rosafio che viene da un piccolo paesino in provincia di Lecce e subito esclama "devo fare la pipì!". per lui cantare è "come fare l'amore”. Spiazzante anche la scelta del brano "Ciao ragazzi" di Adriano Celentano. Costanzo Alberto Del Pinto, molto somigliante a Gianluca Grignani, presenta in versione rock "L'italiano" e se per Zerbi non è interessante, Mara lo salva. E poi c'è Angela Semerano che confessa: "Canto da dieci anni, ho fatto un po' di concorsi che poi ho vinto ma non ho raggiunto il mio scopo, mi dicono sono brava ma non vado bene comunque”. Interessante la sua versione di “Nothing's real but love", brano di Rebecca Ferguson. Passa.



La prima puntata delle quattro previste di casting si snoda attraverso momenti divertenti e leggerezza. In attesa di scoprire gli allievi che entreranno nel talent show di punta di Canale 5, la giuria di “Fanta” selezionerà il cantante o il ballerino che di diritto avrà il suo posto nella scuola, anche se eliminato dai professori durante le selezioni.

Andrea Conti