Dallas, J.R. morirà anche anche in televisione

16:10 - "Dallas è nel mezzo della produzione della seconda stagione e questa triste notizia sarà incorporata nella trama". Channel 5, dove il serial va in onda, ha spiegato come, a causa della morte dell’attore Larry Hagman, che impersonava il cattivissimo J.R. Ewing nella soap opera, anche il celebre personaggio verrà "ucciso".

Intanto i fan di "Dallas" hanno iniziato un vero e proprio pellegrinaggio al Southfork Ranch, teatro delle vicende della saga tv, per dare l’ultimo addio con fiori e bigliettini all’attore, morto a 81 per un tumore. Linda Sproule, una fan di Peterborough, in Ontario, era in viaggio a Dallas e, quando ha sentito della morte di Langman, si è recata in visita al ranch. "Ricordo i venerdì sera passati a guardarlo e J.R. era travolgente", ha dichiarato la donna: "Questo ranch è bello, essere qui è davvero emozionante".

In realtà l’edificio, che si trova nella cittadina di Parker, in Texas, a circa 40 chilometri da Dallas, non è mai stato usato come location per le riprese della soap opera, solo i suoi esterni venivano mostrati come villa della famiglia Ewing, protagonista della saga. La struttura è stata aperta, a partire dal 1980, ai turisti e ha una stanza dedicata ad ogni personaggio del soap.