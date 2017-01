foto Ansa

16:49

- In occasione delle primarie del Pd, domenica 25 novembre, Tgcom24 andrà in onda con lo speciale “Primarie Pd, vincitori e vinti”, condotto da Federico Novella, dalle 20.30 fino a mezzanotte. Lo spoglio sarà seguito, monitorato e commentato in tempo reale insieme agli ospiti in studio, a Roma e a Milano. Ci saranno collegamenti in diretta con la sede nazionale del Pd di via Tomacelli a Roma e con le altre sedi delle principali città, da Firenze a Bari. Lo speciale andrà in onda sul canale 51 del digitale terrestre e in streaming sul sito www.tgcom24.it