Tv, morto a 81 anni Larry Hagman: interpretò il perfido petroliere J.R. nella serie "Dallas"

10:36 - E' morto a 81 anni l'attore americano Larry Hagman, conosciuto soprattutto per il ruolo dello spietato petroliere J.R. Ewing nella serie tv "Dallas", ma anche come il maggiore Anthony Nelson della sitcom "Strega per amore". Hagman è deceduto in ospedale a Dallas: da anni lottava contro il cancro.

Hagman ha recitato in "Dallas" dal debutto della serie nel 1967, fino al 1991 quando, dopo 356 episodi (tradotti in 67 lingue e trasmessi in 90 Paesi), la soap ha chiuso.



"Dallas" narra la storia di una ricca famiglia texana di petrolieri: a capo della famiglia J.R., non secondo a nessuno in quanto a colpi di scena, tradimenti e inganni. E proprio parlando della serie Hagman raccontò alla rivista Time come non ricordasse nemmeno la metà "delle persone con cui ho dormito, pugnalato alle spalle o spinto al suicidio" nel corso di una delle saghe più amate della tv.

Numerosi sono anche i ruoli che l'attore ha interpretato al cinema. Al 1965 risale "Prima vittoria" con John Wayne e Kirk Douglas diretto dal regista Otto Preminger. Seguono poi "Che diritto... con tre donne a letto" (1970), al fianco di Joan Collins, "L'ultimo colpo del'ispettore Clark" con Henry Fonda, "La notte dell'aquila" con Michael Caine, "Superman" (1978) con Marlon Brando e Gene Hackman. Risale invece al 1981 l'incontro con Blake Edwards con cui ha lavorato nel film "S.O.B." A partire dal 2011 torna a vestire i panni di J.R. Ewing nella nuova serie del telefilm Dallas, recitando a fianco di altri due componenti del vecchio cast, Linda Gray e Patrick Duffy.

Dopo aver subito un trapianto di fegato nel 1995 Hagman si impegnò come attivista a favore delle donazioni di organi. Faceva anche volontariato nelle cliniche, dove incontrava i pazienti: "Parlo con le persone, le incoraggio, le incontro quando arrivano per essere operate e dopo", aveva raccontato nel 1996.