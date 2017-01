Maria De Filippi a "L'Arca di Noè"

foto Da video 17:18 - Nuovo appuntamento con "L'Arca di Noè", in onda domenica 25 novembre alle 13.40 su Canale 5. Ideato da Clemente J. Mimun, il programma è curato da Maria Luisa Cocozza coi giornalisti del Tg5. In questa puntata, intervista esclusiva a Maria De Filippi. La conduttrice, che possiede diversi cani e cavalli, racconta il suo amore per gli animali. - Nuovo appuntamento con "", in onda domenica 25 novembre alle 13.40 su Canale 5. Ideato da, il programma è curato dacoi giornalisti del Tg5. In questa puntata, intervista esclusiva a. La conduttrice, che possiede diversi cani e cavalli, racconta il suo amore per gli animali.

E ancora la storia di Shaun Ellis, l'uomo lupo. E' un ricercatore inglese salito alla ribalta della cronaca per aver vissuto con i lupi. Ha condiviso tutto con loro, anche acqua e cibo, allo scopo di studiarli e fornire una corretta informazione su questi animali.



A Madrid la singolare manifestazione dei pastori spagnoli. Hanno condotto duemila pecore nelle strade della capitale per protestare in difesa dei pascoli antichi e dei diritti di migrazione e transumanza, sempre più minacciati dallo sviluppo urbano e dalle moderne pratiche agricole.



A Palermo, la vicenda drammatica di un cane, subito ribattezzato "Salvo", trovato chiuso nel bagno di una casa abbandonata in condizioni al limite della sopravvivenza.