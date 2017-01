Cipriani: "Ho querelato Lele Mora"

foto Ansa Correlati FRANCESCA IN TRIBUNALE

"Voleva che andassi in tv e che apparissi in una copertina, ma io mi sono rifiutata e lui si è arrabbiato". Francesca Cipriani, testimone nel processo Ruby, chiarisce una volta per tutte il motivo della lite con Lele Mora che l'ha portata a querelare l'ex manager dei vip: "Spero che mi faccia scuse pubbliche, sto aspettando che lo faccia".

"Lele si è arrabbiato - ha spiegato Francesca - e un pomeriggio mi ha chiamato inveendo contro di me e dicendo parolacce". Poi, quando si sono incontrati in un ristorante milanese, sarebbero passati alle mani. Con il ricovero in ospedale e la conseguente denuncia.



"L'ultima cosa che volevo fare è la querela a Mora - ha aggiunto la Cipriani -. Spero che mi faccia scuse pubbliche, sto aspettando che lo faccia. Il carcere lo ha profondamente cambiato e spero che i suoi figli e la sua famiglia gli stiano vicino".