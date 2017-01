"The Winner is", sabato in musica con Canale 5

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SUSPANCE E CANZONI 15:48 - Dopo il successo della prima puntata (4 milioni e 440 mila telespettatori) sabato 24 novembre, alle 21.10 su Canale 5, appuntamento con "The Winner Is...", lo show musicale di Gerry Scotti. Otto i protagonisti in gara, che si sfidano su cover di canzoni famose, esaminati da una giuria di 100 elementi più il presidente Rudy Zerbi. Gli interpreti, prima di conoscere il giudizio, dovranno decidere se ritirarsi e prendere i soldi o continuare la scalata. - Dopo il successo della prima puntata (4 milioni e 440 mila telespettatori) sabato 24 novembre, alle 21.10 su Canale 5, appuntamento con "", lo, che si sfidano su cover di canzoni famose, esaminati da una giuria di 100 elementi più. Gli interpreti, prima di conoscere il giudizio, dovranno decidere se ritirarsi e prendere i soldi o continuare la scalata.

I concorrenti in gara saranno giudicati da una platea di 100 persone, ma prima di conoscere il verdetto Gerry Scotti mette ogni partecipante di fronte a un bivio: prendi i soldi e rinuncia alla gara o credi in te stesso e punti alla vittoria?



Il vincitore di ogni singola puntata (quattro in tutto) avrà la possibilità di pubblicare su iTunes un singolo interpretato da lui/lei e pubblicato dalla Major Universal. Si aggiudicherà inoltre l'ingresso al Gran Finale, che mette in palio ben 150 mila euro.



Il programma, ideato da John De Mol, è co-prodotto da Fascino P.g.t. e Toro Produzioni per Mediaset. E' scritto da Mauro Monaco, Giona Peduzzi, Gerry Scotti e Barbara Cappi (per Fascino P.g.t.) e da Pasquale Romano e Ermanno Labianca (per Toro Produzioni). La regia è di Andrea Vicario.