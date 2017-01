Arisa attacca la Ventura: "Sei falsa, ca...!"

foto Da video Correlati "IO LESBICA? AMO LA GENTE"

Proprio come la sua canzone, con "Sincerità" Arisa ha tolto i panni di giudice di "X Factor" per attaccare la collega Simona Ventura accusandola: "Sei falsa, ca...!" perché in qualche modo difendeva l'esito del televoto che ha visto eliminati i Frères Chaos, gruppo di Arisa. La cantante poi ha accusato: "I voti tornavano indietro, c'è gente che può testimoniarlo". Dopo la pubblicità si è scusata ma l'atmosfera in studio era di fuoco.

Dunque i Frères Chaos (Fabio e Manuela Rinaldi) si sono ritrovati allo scontro con Davide, Under 24 di Simona Ventura. I giudici si sono spaccati in due gruppi. La Ventura ed Elio hanno votato per salvare Davide mentre Arisa e Morgan erano a favore del duo. Così è stato aperto il "TILT", ossia il televoto che ha decretato l'uscita dei Frères Chaos. Quando il presentatore Alessandro Cattelan ha letto il nome degli eliminati, Arisa non aveva capito bene ed è salita sul palco in festa per abbracciare i pupilli, ma Fabio ha respinto il giudice facendole capire, in modo un po' brusco, che avevano perso.



Arisa allora ha cambiato sguardo all'improvviso ed è scoppiata in un pianto. All'apertura del programma "Xtra Factor" è successa qualsiasi cosa. Arisa ha prima attaccato Elio, che in verità l'ha punzecchiata per tutta la puntata citando l'esclusa Nice quando si parlava del duo in gara, urlando: "Ma cosa pensi, che gliela do a Morgan per fargli dire che gli piacciono i Frères Chaos?". Poi è stata la volta di Simona Ventura che è stata accusata di essere falsa. Una volta sbattuti i pugni sul tavolo Arisa ha raggiunto al centro del palco Fabio e Manuela per urlare contro il televoto sfavorevole ai due: "I voti tornavano indietro, c’è gente che può testimoniarlo". Il coreografo Luca Tommassini è salito sul palco per sedare gli animi e rimproverare i Frères Chaos (che nel frattempo hanno accusato la vocal coach della Ventura, Paola Folli, di imboccarla con messaggi per ostacolarli) e riportarli all'ordine.



Ed ecco che la pubblicità ha sfumato quanto stava accadendo in studio. Al rientro Arisa si è scusata con tutta la produzione e Sky, ma la Ventura non è sembrata comunque soddisfatta. Subito dopo la cantante ha fatto 'mea culpa' anche sul suo Facebook ufficiale: "Chiedo scusa per i modi cruenti che ho, fanno parte del mio carattere e non me ne vergogno, ma questa sera ho esagerato. Mia madre dice sempre che il pensiero deve fare da filtro tra il cuore e la lingua e io non lo so fare. Contare fino a 10 prima di parlare, è questo che dovrei fare per imparare a dire la cosa giusta al momento giusto, ma io non voglio dire cose per compiacere qualcuno e neanche per ferire".



E poi ha concluso: "Sono una fan della verità, solo che dovrei calcolare sempre che ciò che è vero per me non corrisponde alla verità per gli altri o comunque alla verità assoluta e faccio solo grandi casini per me stessa in primis. Non so giocare, sono sempre io, a casa, sul palco, ovunque. Chiedo scusa a Simona, a SKY, a tutte le persone che lavorano sodo a questo programma, cercherò con impegno di stemperare i miei umori bollenti". Ma basterà tutto questo per riappacificarsi con i giudici?

Andrea Conti