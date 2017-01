Sarah Hyland, sexy stellina di "Modern Family"

foto Complex Correlati IN VERSIONE HOT 11:22 - La ragazzina di "Modern Family" è diventata grande. In posa per "Complex", l'attrice Sarah Hyland (22 anni) - che nella sit-com dell'Abc interpreta la primogenita dei Dunphy - mette in mostra il suo lato più sensuale, optando per un look sexy ma acqua e sapone, adatto alla sua età. Hot-pants di jeans a vita alta e canotta stampata per la stellina della tv, che appare più in forma che mai. - La ragazzina di "" è diventata grande. In posa per "", l'attrice(22 anni) - che nella sit-com dell'Abc interpreta la primogenita dei Dunphy - mette in mostra il suo lato più sensuale, optando per, adatto alla sua età. Hot-pants di jeans a vita alta e canotta stampata per la stellina della tv, che appare più in forma che mai.

Una bella trasformazione per la primogenita di casa Dunphy che, da adolescente piena di dubbi, si è trasformata in una donna sicura di sè, che sa come far perdere la testa agli uomini. Sul magazine "Complex" Sarah osa pose sensuali, senza rinunciare al suo fascino acqua e sapone.



Una stellina in ascesa nel mondo dello show-biz, che resta però con i piedi per terra, senza lasciarsi abbagliare dalle false promesse di successo e dagli opportunisti, preferendo ai mega-party la compagnia di poche persone fidate.



"E' difficile avere amici a Los Angeles. Specialmente nel mondo dello spettacolo - ammette l'attrice - Ho conosciuto un sacco di persone che frequentano qualcuno perchè lavora in uno show, ma non appena il programma viene cancellato si buttano su qualcun altro. E' una situazione triste da vedere".